شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6829 نقطة، في ظل تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية على المدى اليومي، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,814 بينما مستوى المقاومة هو 6,846 نقطة