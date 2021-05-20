شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10733 نقطة امس الاربعاء، لينزلق بذلك المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 10600 نقطة كمستوى اول ثم 10300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,690 بينما مستوى المقاومة هو 10,802 نقطة