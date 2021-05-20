شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 48 فرصة استثمارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص).

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، وإسكان العمالة، ومحطات وقود، ومجمعات ومراكز تسوق، وأجنحة فندقية، ومحلات أطعمة، وأجهزة صراف، ومراكز رياضية، ومرفقًا تعليميًا، ومحلات تجارية.

وأكدت أمانة الشرقية أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص).