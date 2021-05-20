شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور على طاولة المنتدى الدولي للقياس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش المنتدى الدولي للقياس الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الثلاثاء المقبل، أربعة محاور في جلسة حوارية بعنوان «القياس من أجل الصحة»، فيما يأتي المنتدى تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للقياس العام الحالي، وذلك برعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، د. ماجد القصبي.

ويبحث المنتدى الذي يقام تحت شعار «القياس من أجل الصحة» في الجلسة الحوارية: التجارب المحلية والدولية في مواجهة جائحة كورونا، ودور المختبرات ومراكز القياس الوطنية خلال الجائحة، إلى جانب دقة القياس وأثره في المجال الصحي، علاوة على دور البحث العلمي في مواجهة جائحة كورونا.

ويتضمن المنتدى ورشتي عمل عن أثر المترولوجيا في المجال الصحي، ودور المترولوجيا في تمكين النمو الصناعي.

ويشارك في فعاليات المنتدى العلمي كل من مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس د. مارتن مولتن، ومدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية أنتوني دونيلان، ومن المعهد الوطني للقياس في المملكة المتحدة جراهام ماشين، فيما يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة د. محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء م. علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة بالسعودية د. إسماعيل الفالح.

وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي أن أهمية هذا المنتدى نابعة من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن القياس يؤدي دورًا رئيسًا في تعزيز القدرات الوطنية والدولية في المجالات الاقتصادية والعلمية كافة، ودعم الأبحاث والقياسات الصحية الموجهة للحد من تأثير وانتشار فيروس كورونا، ولضمان استخدام أجهزة قياس ذات موثوقية ودقة عالية.