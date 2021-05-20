شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار ريال قيمة الطروحات العامة والخاصة في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية عن أن إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية بالربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 4.068 مليار ريال، مقارنة بـ 15.828 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، ونحو 17.862 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الهيئة في النشرة الإحصائية ربع السنوية إن قيمة الطرح لأسهم حقوق الأولوية بلغت نحو 100 مليون ريال، مقارنة بـ 4.855 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، و362.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة طروحات الأسهم بلغت 3.968 مليار ريال في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 10.972 مليار ريال في الربع الرابع من 2020 ونحو 17.500 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية بلغ في الربع الأول من 2021 نحو 13.471 مليار ريال، مقارنة بـ 17.208 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، و3.065 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن عدد الطروحات الخاصة المستلمة في الأسهم بلغ 34 طرحا، فيما بلغ عدد الطروحات المكتملة للأسهم 20 طرحا، بينما بلغ عدد الطروحات المكتملة في أدوات الدين 13 طرحا بينما بلغ عدد الطروحات المكتملة في أدوات الدين 7 طروح. ووفقا للنشرة فإن قيمة الطروحات المكتملة للأسهم بلغت نحو 5.012 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الطروحات المكتملة لأدوات الدين 8.459 مليار ريال.