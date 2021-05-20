شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضا 50.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10372.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.43%. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر. فيما سجل عدد من الشركات أعلى إغلاق في 52 أسبوعا في جلسة أمس.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) التعاملات أمس منخفضا 135.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24956.30 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 630 ألف سهم تقاسمتها 2052 صفقة.