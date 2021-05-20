شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون ولوبن يتصدران سباق الإليزيه في 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

كشف استطلاع للرأي، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، ما زالا «المتنافسين النهائيين» المحتملين في انتخابات 2022 الرئاسية.

وأجري الاستطلاع الإلكتروني بين 14 و17 مايو/أيار الجاري، بواسطة مجموعة «هاريس إنتراكتيف» لصالح مجلة «شالنج»، وشمل عيّنة من 1,236 شخصاً تمثل الفرنسيين الذين تجاوزوا 18 عاماً، وجرى اختيارهم باستخدام طريقة الحصص.

وتوقع الاستطلاع أن يفوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 53% من الأصوات، في مقابل 47% لزعيمة التجمع الوطني خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن الفارق في الدورة الأولى بين المرشحين ما زال ضيقاً، بحسب النتائج.

وستحظى لوبن بنسبة كبيرة ضمن الفئة العمرية بين 35 و49 عاماً، فيما يتوقع نيل ماكرون أغلبية خاصة بين من تجازوا 65 عاماً. ويرى 61% من المستطلعة آراؤهم أن مقاربات لوبن للمسائل الاقتصادية «غير جديرة بالثقة»، في مقابل 53% لماكرون.

وأشار 57% إلى وجود «عدد كبير جداً من المهاجرين في فرنسا»، وتصل هذه النسبة إلى 94% بين مؤيدي الجبهة الوطنية و84% بين الجمهوريين اللذين يتقدمان بقية الأحزاب في هذا الصدد بفارق كبير.