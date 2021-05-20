شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس تستعد لإعدام متهم رغم مناشدات واسعة لإنقاذ حياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (أ ف ب)

تعتزم ولاية تكساس الأمريكية، توقيع عقوبة الإعدام، الأربعاء، بحق أمريكي من أصول إفريقية مدان بقتل امرأة ثمانينية على الرغم من طلبه الرأفة من حاكم الولاية في تسجيل مصور غير اعتيادي، وعريضة وقعها أكثر من 160 ألف شخص تطالب بإنقاذ حياته.

وتوجه كوينتن جونز، مباشرة في المقطع المصور إلى الحاكم الجمهوري جريج أبوت لمناشدته تخفيف العقوبة إلى الحبس مدى الحياة، وفق ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأقر المتهم البالغ 41 عاماً في المقطع: «قتلتُ شخصاً قبل أكثر من 20 عاماً»، في إشارة إلى جريمة ارتكبها سنة 1999، أودت بحياة امرأة مسنّة في سن 83 عاماً بعصا بيسبول قبل سرقة مبلغ 30 دولاراً منها لشراء المخدرات.

وأضاف: «لم أعد الشخص عينه، أصبحت رجلاً في أروقة الموت. السيد الحاكم، إذا ما استطعت أن تجد لي في قلبك مكاناً للرأفة بي، يمكنني أن أواصل العيش لكي أتحسن».

ونشر المدافعون عن جونز، بينهم شقيقة ضحيته والممثلة سارة بولسن، عريضة إلكترونية وجهوها أيضاً إلى حاكم الولاية، جمعت أكثر من 160 ألف توقيع حتى الأربعاء.

ولم يصدر حتى صباح الأربعاء، أي تعليق عن أبوت، الذي لم يرأف سوى بمحكوم واحد بالإعدام خلال ست سنوات.

وقدّم محامو كوينتن جونز التماساً أخيراً إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لوقف تنفيذ العقوبة. وهم يقولون إن موكلهم يعاني «إعاقة ذهنية» تجعل من غير الجائز إنزال عقوبة الإعدام بحقه. وإذا ما فشلت هذه الجهود، فسيتلقى جونز حقنة قاتلة في سجن هانتسفيل عصر الأربعاء.

ولم يُنفَّذ أي حكم بالإعدام في الولايات المتحدة منذ بدء رئاسة الديمقراطي جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعدام. وحتى الولايات الأكثر تشدداً على هذا الصعيد، مثل تكساس، تخلت عامة عن هذه الممارسة منذ بدء الجائحة مع استثناءات قليلة.