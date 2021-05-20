شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمدد إجراءات احتواء كورونا حتى نهاية مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: (رويترز)

مددت مصر، الأربعاء، إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا التي تشمل إغلاق المتاجر مبكراً، حتى نهاية مايو/أيار الجاري، معلنة الموافقة على شراء 20 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون».

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، أن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ التي أغلقت خلال عطلة العيد، سيعاد فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.

وكانت الحكومة قررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساء، يومياً، منذ السادس من مايو/أيار الجاري.

ووافقت مصر على استيراد 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي للوقاية من كورونا. وقالت الحكومة، إن الإمدادات ستصل تباعاً حتى نهاية العام، كما وافقت الحكومة على شراء 20 مليون جرعة من لقاح طورته شركة «جونسون آند جونسون».

وتسلمت مصر شحنات من لقاح «أسترا زينيكا» عبر مبادرة «كوفاكس» وشحنات أخرى من لقاح «سينوفارم» الصيني على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وحتى الثلاثاء، سجلت مصر رسمياً 248078 إصابة بكورونا، و14,441 وفاة بالمرض.