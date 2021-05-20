شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لن نُفرِّط في شبر من السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي، وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية، وذلك بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل .وشدد البرهان خلال لقائه ،أمس الأربعاء، ضباط القوات المسلحة من الرتب العليا،

على استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام، وأهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند.

وحيا البرهان أفراد القوات المسلحة المنتشرين في كل بقاع السودان، مشيراً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها. وقطع البرهان بألا تفريط في شبر من أرض السودان.

من جهة أخرى، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رسالة خطية من نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة، وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الصديقين، وتتضمن دعوة النائب الأول رسمياً، لزيارة تركيا خلال يومي السابع والثامن والعشرين من مايو الجاري.

ورحب دقلو خلال لقائه، أمس، سفير تركيا لدى السودان عرفان نذير أوغلو، بالدعوة.

وأنهى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له، زيارة للعاصمة الفرنسية باريس بعد أن شارك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، برعاية رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

وحضر حمدوك أيضاً قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية جنوب الصحراء. وتسلم حمدوك قبل وصوله للخرطوم في مقر إقامته في باريس، رسالة شفهية من الحكومة الصينية سلّمها له سفير الصين في فرنسا تؤكد دعم الحكومة الصينية لحكومة الفترة الانتقالية.

وأوضحت مساعدة رئيس الوزراء للعلاقات الدولية عائشة البرير، أن اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وقيام شراكات استثمارية.

وثمن حمدوك الدعم المتواصل من الصين للسودان، وطلب من السفير نقل رغبة حكومة الفترة الانتقالية في بحث مسألة ديون الصين على السودان.