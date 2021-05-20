شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مصرية وإيطالية تنفذ تدريباً عابراً بالبحر المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-”الخليج 365”:

نفذت القوات البحرية المصرية، ونظيرتها الإيطالية، تدريب بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية «الجلالة» وفرقاطة إيطالية، كانت تزور ميناء الإسكندرية. وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة، منها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحري لسفينة مشبوهة في ظل القيود المفروضة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان. ويعد هذا التدريب، هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية، المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية، والتي انضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية.