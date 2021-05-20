شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تفتتح وحدة دم جديدة في الظفرة تغطي احتياجات أهاليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتح الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وحدة الدم الجديدة في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، لتغطية احتياجات أهالي المنطقة من الدم، وتلبية احتياجات المتبرعين الذين يودون المساهمة في التبرع بشكل منتظم، ما يسهل عليهم عملية التبرع من دون الحاجة للذهاب إلى أبوظبي وقطع المسافات الطويلة من أجل التبرع.

وأكد الدكتور طارق فتحي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحرص أشد الحرص على توفير رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، وتعمل كل ما بوسعها حتى يعيش أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بصحة وعافية.

وقال إن دولة الإمارات حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاع الصحي، وكان تعاملها لافتاً، ونجاحها بارزاً في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والحد من تداعيات انتشاره.

وأضاف أن التبرع بالدم أمر في غاية الأهمية لإنقاذ حياة المرضى، وأن على أفراد المجتمع أن يكونوا أكثر وعياً في ما يتعلق بالتبرع بالدم باعتباره مسؤولية مجتمعية يقدمها المواطن والمقيم لخدمة الوطن.

وقال إن التبرع بالدم يتم وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير المعتمدة من الهيئات العالمية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الموثوقية والدقة في التعامل مع الوحدات الدموية لدعم المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا يمكنهم التبرع بالدم في غضون 14 يوماً من الجرعة الأولى، أو الثانية.

وأضاف أن شركة «صحة» اتخذت تدابير إضافية وقوية وآمنة واحتياطية في بنوك الدم خلال جائحة «كورونا»، وأن العملية آمنة تماماً بالنسبة للمتبرعين، ولا يوجد أي خطر لانتقال فيروس كورونا أثناء التبرع.

من جانبه، أكد حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة، وخدمات علاجية وطبية متميزة لجميع سكان الظفرة، بما يتوافق مع المعايير العالمية التي تنتهجها شركة «صحة».

وتتكون الوحدة من 4 غرف للمتبرعين، وبسعة 3000 متبرع سنوياً، وتقدم الخدمة في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الخامسة بعد العصر، ويمكن زيادة ساعات العمل مستقبلاً وفقاً للضرورة وتبعاً لازدياد حجم العمل، وتضم الوحدة كادراً طبياً مكوناً من طبيب عام وفني مختبرات طبية، وكادر تمريضي و3 من ساحبي الدم ومساعد تبرع.

وقد تأسست خدمات بنك الدم في 2020، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وتديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر مزوّد بخدمات الرعاية الصحية في الإمارات.