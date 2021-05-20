ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يتخطى 800 جنيه للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أسعار الذهب ارتفعت بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 6 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، إلى 806 جنيهاً، في حين تسجل أونصة الذهب سعر 1883 دولار وهو السعر الفوري للذهب وقد يتغير لأكثر من مرة على مدار الساعة، مرتفعاً قرابة 13 دولار عن السعر المسجل صباح اليوم.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب مساء اليوم:

عيار 18 سجل 691 جنيها.

عيار 21 سجل 806 جنيه.

عيار 24 سجل 921 جنيها.

الجنيه الذهب 6448 جنيه.

أونصة الذهب 1883 دولار.