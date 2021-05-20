"الخسائر وصلت لـ 400 مليار دولار".. العملات المشفرة" بتكوين وإثريوم" تهويان خلال 24 ساعة



الشارقة - اميمة ياسر -

فقدت سوق العملات المشفرة 400 مليار دولار من قيمتها في أقل من 24 ساعة، اليوم الأربعاء، في وقت واصلت فيه العملة الرقمية الأولى "بتكوين" الانخفاض، في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار.

وفاقمت تقارير عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها "تغريدات" من رئيس تسلا، إيلون ماسك.

وتراجعت "بتكوين" حوالي 15 بالمئة إلى مستوى 36 ألف دولار بفعل عمليات بيع قوية، وهي الآن منخفضة أكثر من 40 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، الذي بلغته في 14 أبريل.

وهوت عملة "إثريوم"، وهي الثانية من حيث التدول بعد بتكوين المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 25 بالمئة، إلى مستوى 2500 دولار.

ارتفاع قياسي في إبريل الماضي

قفزت العملة الرقمية "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، في نهاية إبريل الماضي، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار، لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا، الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.