شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى قدم 3.6 مليار دولار لشمال أفريقيا والشرق الأوسط 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل البنك الدولى من خلال 145 مكتبا قُطريا فى مختلف أنحاء العالم، ومن شأن زيادة تواجد البنك فى البلدان المتعاملة معه أن تساعده على تحسين فهمه لهذه البلدان والتعاون معها على نحو أكثر فاعلية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات لشركائه فى تلك البلدان بحسب ما أورده البنك على موقعه الرسمى.

ويعمل 96% من المديرين القُطريين ومديري الشؤون القُطرية و46% من موظفى البنك فى بلدان تقع بالمناطق الجغرافية الست التى يعمل فيها البنك. ويعرض القسم التالى أبرز الأمثلة على مساندتنا لتلك البلدان فى السنة المالية 2020.





وفيما يتعلق بتمويلات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وافق البنك الدولى على تقديم قروض بقيمة 3.6 مليارات دولار للمنطقة لتمويل 22 عملية في السنة المالية 2020، تشمل 3.4 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و203 ملايين دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما تم تقديم موارد تمويلية بقيمة 103 ملايين دولار أخرى لمشروعات فى الضفة الغربية وقطاع غزة.