شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق منخفضا والقيمة السوقية للشركة تخسر 300 مليار دولار في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الأربعاء لتواصل صانعة السيارات الكهربائية نزيف الخسائر نتيجة ارتباط أدائها بالعملة الرقمية البيتكوين والتي تتخذ منحنا هابطا في الآونة الأخيرة.



وفي ظل هذه الخسائر، فقدت "تسلا" ما يقرب من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية في نحو أربعة أشهر فقط.



كانت بيانات قد كشفت عن أن تسجيل سيارات "تسلا" المصنعة في الصين انخفض إلى 11.949 ألف سيارة في الشهر الماضي من 34.714 ألف سيارة في مارس/آذار.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في تقارير رسمية عن أنها استثمرت نحو 15 مليار دولار في العملة الرقمية البيتكوين.



كان المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" قد صرح في الآونة الأخيرة بأن "تسلا" سوف تتوقف عن قبول البيتكوين كعملة دفع مقابل شراء سياراتها الكهربائية نتيجة تسبب هذه العملة في استهلاك قدر كبير من الطاقة مما يعني المزيد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وهو ما يتنافى مع غرض "تسلا" بطرح سيارات نظيفة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 563.4 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بحوالي 543.9 مليار دولار مقارنة بقيمة بلغت 837 مليار دولار في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني.