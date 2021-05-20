شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات "بوينج" تتواصل مع طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار المشكلات التي تواجهها الشركة الأمريكية مع طائرات "737 ماكس".



وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن شركة "بوينج" استئأنفت مجددا تسليم طائرات "737 ماكس" بعد الاتفاق على إصلاح بعض الأعطال الفنية في الأجهزة الكهربائية.



وأضافت المصادر أن الشركة الأمريكية حصلت في وقت سابق من شهر مايو/أيار على موافقة السلطات التنظيمية المرتبطة بإصلاح مشكلات وأعطال فنية أسفرت عن توقف عمل ما يقرب من 100 طائرة "737 ماكس".



وعلى أثر هذه المشكلات، أوقفت "بوينج" تسليم طائرات "737 ماكس"، وذلك بعد توقف دام فترة طويلة لهذا النوع من الطائرات عن التحليق.



تجدر الإشارة إلى أن "بوينج" تعرضت لصفعة قوية بعد سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس" في أقل من 6 أشهر آخرها كان في مارس/آذار عام 2019 بسبب خلل في برمجياتها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 224.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 225.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 220.2 دولار.