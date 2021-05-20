شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها لكنها تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنها قلصت خسائرها في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن عدد من الأعضاء ناقشوا فكرة خفض مشتريات الأصول والاستعداد ذلك في الاجتماعات القادمة مع الحذر حيال البيانات الاقتصادية الصادرة.



ويرى مسؤولو البنك المركزي أنه في حالة استمرار التعافي القوي للاقتصاد الأمريكي وبلوغ الأهداف المخططة، فمن الممكن خفض مشتريات الأصول في الفترة القادمة.



وانخفضت أسهم بعض الشركات في وول ستريت لارتباطها بحركة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، والتي تشهد تذبذبا شديدا في الأيام القليلة الماضية، ومن أبرز هذه الشركات "تسلا" التي تستثمر في البيتكوين كما تقبل هذه العملة الرقمية كوسيلة دفع مقابل بيع سياراتها الكهربائية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.13 دولار وأغلق الخام عند 63.36 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 3% أو ما يعادل 2.05 دولار وأغلق عند 66.66 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 65.3 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 33896 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33945 نقطة وأقل مستوى عند 33473 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 13299 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13304 نقاط وأقل مستوى عند 13072 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4115 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4116 نقطة وأقل مستوى عند 4061 نقطة.