شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي لتسجل السلعة الزراعية أدنى مستوى لها في نحو أربعة أسابيع.



وتضررت عقود القمح من تزايد التوقعات بشأن وفرة المحاصيل الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع، ومن بينها القمح.



وتراجعت عقود القمح الأحمر الشتوي تسليم يوليو/تموز أدنى نطاق بولينجر لأجل 20 يوما للمرة الأولى منذ الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي.



ويتوقع محللون أن تعلن وزارة الزراعة الأمريكية – في تقريرها المزمع صدوره غدا الخميس – عن مبيعات أمريكية من القمح بإجمالي يتراوح بين 75 ألف طن و500 ألف طن خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مايو/أيار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 2% إلى 6.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.99 دولار وأقل سعر عند 6.71 دولار.