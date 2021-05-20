شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغط من انتعاش الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد الارتفاع في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.2%.



وتواصل الأسواق التركيز على توقعات التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات وبيانات اقتصادية صادرة مؤخراً تلمح إلى زيادة الضغوط التضخمية.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن عدد من الأعضاء ناقشوا فكرة خفض مشتريات الأصول والاستعداد ذلك في الاجتماعات القادمة مع الحذر حيال البيانات الاقتصادية الصادرة.



ويرى مسؤولو البنك المركزي أنه في حالة استمرار التعافي القوي للاقتصاد الأمريكي وبلوغ الأهداف المخططة، فمن الممكن خفض مشتريات الأصول في الفترة القادمة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% أو ما يعادل 31 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.03 دولار للأوقية.