شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت ضغوطا تضخمية على غرار بيانات أمريكية.



وتتواصل الجهود في المملكة المتحدة لمكافحة جائحة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن مؤخراً السيطرة رسميا على تفشي فيروس كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 1.5% خلال أبريل/نيسان، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 1.3% في الشهر الماضي.



ويتابع المستثمرون أيضا عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على حالة التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة في الأسبوع الماضي وكشفت عن ملامح ضغوط تضخمية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.4121، وسجل أعلى سعر عند 1.4202 وأقل سعر عند 1.4100.