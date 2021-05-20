شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتواصل الأسواق التركيز على توقعات التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات وبيانات اقتصادية صادرة مؤخراً تلمح إلى زيادة الضغوط التضخمية.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن عدد من الأعضاء ناقشوا فكرة خفض مشتريات الأصول والاستعداد ذلك في الاجتماعات القادمة مع الحذر حيال البيانات الاقتصادية الصادرة.



ويرى عدد من أعضاء البنك المركزي أنه في حالة استمرار التعافي القوي للاقتصاد الأمريكي وبلوغ الأهداف المخططة، فمن الممكن خفض مشتريات الأصول في الفترة القادمة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1881.5 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر عند 1891.3 دولار وأقل سعر عند 1852.2 دولار.