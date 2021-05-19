شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون في «الاحتياطي» يبدون استعداداً لمناقشة تغيير في السياسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر أبريل/ نيسان الذي نشر، الأربعاء أن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدوا مستعدين لبدء النظر في إدخال تغييرات على السياسة النقدية على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي من الجائحة، لكن البيانات منذ ذلك الحين ربما أنها غيًرت المشهد بالفعل.

وقال محضر الاجتماع «أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا واصل الاقتصاد تحقيق تقدم سريع نحو أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات المقبلة البدء بمناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول»، في أوضح إشارة حتى الآن إلى تغييرات محتملة لمشتريات السندات وأسعار الفائدة المنخفضة التي انتهجها مجلس الاحتياطي لمكافحة الأزمة.

لكن هذا الرأي ربما تلقى ضربة هذا الشهر مع نشر بيانات أشارت إلى أن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم كان ضعيفا في أبريل نيسان.

وواصلت الأسهم الأمريكية الهبوط بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.678 بالمئة.

(رويترز)