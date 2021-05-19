شكرا لقرائتكم خبر عن 775 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 775 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة الأربعاء تسجيل 244 مبايعة بقيمة 456.9 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 110.4 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 346.51 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 303.25 مليون درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 77.05 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 226.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 142 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 54 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 15.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 4 ملايين درهم.