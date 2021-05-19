شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر «إكسبو 2020 دبي» في الأسواق منتصف يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشفت سوماثي راماناثان، نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات، في إكسبو 2020 دبي أن المكتب سيبدأ بطرح تذاكر المعرض أمام الزوار، اعتباراً من منتصف يوليو/ تموز المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الحملة الخاصة بتذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي» بحلول عيد الأضحى والتي تشمل أسعار التذاكر والباقات.

وأكدت أن هناك طلباً من الأسواق العالمية لحضور معرض إكسبو 2020 دبي، وهذا ما ظهر من خلال تواصلنا مع وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران.

وقالت راماناثان في تصريحات على هامش معرض سوق السفر العربي 2021: إن معرض إكسبو 2020 دبي يعمل مع شركائه المحليين بخصوص مبيعات التذاكر مثل «طيران الإمارات» و «اتصالات» و«إينوك» إلى جانب المنشآت الفندقية، وشركات السياحة والسفر وغيرها.

وأضافت: إن أكثر من 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران قد وقّعوا عقود توزيع تذاكر لدى إكسبو 2020 دبي.

سوماثي راماناثان

وقالت: إننا نعمل مع شركات السياحة والسفر في العالم؛ حيث سيتم الإعلان عن باقات تشمل الإقامة الفندقية وتذاكر الطيران وتذاكر حضور المعرض إضافة إلى المواصلات من وإلى المعرض.

وأضافت: إنه سيتم توفير عروض خاصة للعائلات ولمجموعات الأعمال؛ حيث سيتمكن المشاركون في المؤتمرات التي تحتضنها دبي الاستفادة من العروض المتوفرة لزيارة المعرض خلال تواجدهم لحضور هذه المؤتمرات، مؤكدة أن هنالك عروضاً خاصة بطلاب الجامعات والطلاب.

وذكرت أن موزعي التذاكر المعتمدين في الأسواق الرئيسية، عبر أكثر من 100 دولة، سيقدمون باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو 2020 بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، ما يدعم مهمة إكسبو في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وذكرت أن إكسبو 2020 دبي سيكون أول حدث دولي ضخم منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن التوقعات إيجابية للغاية.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من كل أنحاء العالم لاكتشاف الابتكارات التي ستغير الحياة وتترك أثراً إيجابياً هادفاً في كل من البشر وكوكب الأرض.