شكرا لقرائتكم خبر عن لا حوادث غرق في دبي خـلال عطـلـة العـيـد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، أنه لم يتم تسجيل أية حالة غرق خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت حركة كثيفة من مرتادي الشواطئ الرئيسية في الإمارة، حيث بلغ مجموع مخالفات عدم ارتداء الكمامات 583 مخالفة، منها 197 مخالفة في شاطئ الكايت و12 مخالفة تحذيرية، فيما بلغ عدد مخالفات شاطئ برج العرب 69 مخالفة، وشاطئ جي بي آر 168 مخالفة.

وأضاف أن شرطة الموانئ كانت جاهزة قبل بدء إجازة العيد للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ، وعلى استعداد تام للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت، للمحافظة علي مرتادي البحر.

وقال المقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في دبي، إن القسم سجل 5 حوادث بحرية.