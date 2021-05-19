السعودية تطلب من شركات الطيران تسجيل بيانات تطعيم المسافرين

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الأربعاء، إنها أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة، لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

وأضافت أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

واعتباراً من اليوم الخميس (20 مايو/أيار)، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه مؤخراً، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.

ينطبق هذا على المقيمين والمسافرين من الحكومة ورجال الأعمال أو من يزورون أصدقاءهم وأسرهم، لكنه لا ينطبق على السياح الأجانب، بحسب هيئة السياحة السعودية التي لم تحدد موعد فتح الباب لاستقبالهم.

من جهة أخرى،أعلنت السعودية أن تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون إلزامياً في المملكة اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب من أجل دخول أي مكان عام أو خاص، وكذلك لاستخدام وسائل النقل العام.

ويأتي هذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز التطعيم في المملكة، بعد إعلان السعودية في وقت سابق أنها ستشترط تلقي الموظفين لقاحات كوفيد-19 للحضور إلى مقارّ عملهم في القطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تقرر «اشتراط التحصين (...) لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي» و«أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية».

كما يشترط تلقي اللقاح «لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة (...) وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة واستخدام وسائل النقل العامة».

وقالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة قدمت نحو 12 مليون لقاح لسكانها البالغ عددهم أكثر من 34 مليون نسمة.

(وكالات)