شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الفيدرالي: بعض الأعضاء اقترحوا مناقشة خفض مشتريات الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن عدد من الأعضاء ناقشوا فكرة خفض مشتريات الأصول والاستعداد ذلك في الاجتماعات القادمة مع الحذر حيال البيانات الاقتصادية الصادرة.



ويرى عدد من أعضاء البنك المركزي أنه في حالة استمرار التعافي القوي للاقتصاد الأمريكي وبلوغ الأهداف المخططة، فمن الممكن خفض مشتريات الأصول في الفترة القادمة.



هذا، وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.