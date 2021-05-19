شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره والخام الأمريكي يهبط بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام خسائره عقب بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت ارتفاعا خالف التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 486 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 620 ألف برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.8% إلى 66.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 65.3 دولار.