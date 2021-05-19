شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خلية إرهابية حوثية بمأرب.. وجبهة الكسارة مشتعلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، عن إلقاء القبض على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي الانقلابية وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، فيما يتواصل القتال عنيفاً على جبهة الكسارة، غربي المحافظة، في حين تكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد في مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة في محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب، وذلك في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت عدداً من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين. وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات الميليشيات الإرهابية وتحبط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

جبهة ساخنة

وفي الأثناء، ما زالت جبهة الكسارة غربي المحافظة، الجبهة الأكثر سخونة في البلاد، التي ما زالت تعيش حرباً مستمرة منذ أكثر من ست سنوات، في حين ينظر إلى معركة مأرب، كمعركة فاصلة في الأزمة اليمنية، في ظل سيطرة قوات الشرعية على قرابة 80 في المئة من أراضي جنوب وشرق البلاد وسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات شمالية.

وما زالت المواجهات، غربي مأرب، تتسم بالكرّ والفرّ، وتبادل السيطرة على المواقع، مع تقدم ملحوظ في بعض الجبهات كجبهة الكسارة، عندما تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية القبلية على صد هجمات الميليشيات وتبادر للهجوم عليها، في ظل إسناد واضح لطيران دعم الشرعية، التي تستهدف تعزيزات الميليشيات ومواقع تمركزها وتجمعاتها وتحركاتها، أطراف مأرب، كما في مديريتي مدغل، ورغوان، شمالي غرب المحافظة.

اشتباكات في الحديدة

على صعيد آخر، لقي ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثي، الأربعاء، مصرعهم، على يد وحدات القوات المشتركة شمال غرب مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، غرب اليمن. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إحدى مكونات القوات المشتركة، في الساحل الغربي لليمن، أن جبهات القتال شمال غرب مدينة حيس شهدت مواجهات، فجر الأربعاء، إثر محاولة مجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي التسلل لاختراق خطوط التماس ولكن دون جدوى.

وإلى جانب القتلى الثلاثة، جُرح حوثيون آخرون، في مواجهات القوات المشتركة خلال المواجهات فيما لاذت بقية عناصر الميليشيات بالفرار بشكل جماعي دون أن تحقق أي تقدم يذكر.