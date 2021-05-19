شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلاً في هجومين في بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو: (أ ف ب)

لقي 15 قروياً وجندياً مصرعهم في هجومين، شنّهما مسلحون مجهولون، الثلاثاء والأربعاء، على قرية ودورية شمال شرقي بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية.

وأعلن حاكم منطقة الساحل الكولونيل سالفو كابوريه في بيان: «ليل الثلاثاء الأربعاء اقتحم أشخاص مسلحون لم تُعرف هوياتهم قرية ادجارارا (دائرة تين ـ أكوف)، وهاجموا مواطنين كانوا متجمعين لحضور عمادة. وبلغت حصيلة هذا الهجوم 15 قتيلاً، وهناك جريح واحد، كلهم رجال».

وأشار مصدر أمني أيضاً إلى هذا الهجوم قائلاً: «إن قرية أخرى أحرقت على أيدي المهاجمين»، موضحاً أن «عناصر منتشرين في المنطقة لمساعدة السكان، قاموا بعملية تمشيط».

وأفاد مصدر أمني آخر بهجوم ثانٍ ضد موكب عسكري في المنطقة، قائلاً: «هذا الصباح، مرت آلية لكتيبة عسكرية في ماتياكوالي على عبوة ناسفة، ما تسبب بوقوع قتيل وعدد من الجرحى».

وغالباً ما يستخدم الجهاديون العبوات الناسفة ضد قوات الدفاع والأمن، لكنها تؤدي أيضاً إلى مقتل كثير من المدنيين.

ويأتي الهجوم في تين ـ أكوف، بعد خمسة أيام على هجومين آخرين في المنطقة نفسها.

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، هجمات متكررة ودامية تشنّها مجموعات متطرفة، أوقعت نحو 1300 قتيل وأرغمت مليون شخص على مغادرة منازلهم.