شكرا لقرائتكم خبر عن «وطني الإمارات» تُطلق برنامج رواد التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة وطني الإمارات برنامجاً إعلامياً تحت عنوان «برنامج الإمارات الوطني لرواد التنمية» يشمل كافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة، ممثلة في التلفزيون والإذاعة والنشر الصحفي، إضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني خاص به.

وقال ضرار بالهول المدير التنفيذي للمؤسسة: «إن مؤسسة وطني الإمارات انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الحريصة على بناء الإنسان والاستثمار في تنميته، وتعزيز ارتباطه بمجتمعه وإبراز دوره في التنمية الوطنية، تطلق «برنامج الإمارات الوطني لرواد التنمية»، ليكون المنصة الإعلامية التي تسلط الضوء على النخبة من كافة الجنسيات المقيمة ممن أسهموا في التنمية الوطنية على أرض الإمارات، تقديراً لمساهماتهم في دعم عجلة التقدم، إيماناً من المؤسسة بضرورة العمل الوطني المشترك».

وأوضح أنه لتنفيذ كافة جوانب البرنامج من عمليات فنية وتنسيق إعلامي، قررت المؤسسة التعاون مع الشبكة العربية للبث المشترك، نظراً لأهمية الشبكة ونجاحها في البث الإعلامي المشترك على مستوى الدولة والعالم العربي، حيث من المقرر أن يتم بث البرنامج بشكل أسبوعي على مدار العام عبر كافة المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات من قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات، كما ستعمل المؤسسة بالتعاون مع حملة المرأة العربية، على تسليط الضوء على سيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات البصمة الواضحة في العمل التنموي في الإمارات. (وام)