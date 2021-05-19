شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: بلادنا في حاجة إلى عدالة اجتماعية وللقضاء على الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أن البلاد، «ضحية لصوص»، مؤكداً أنها في حاجة إلى عدالة اجتماعية وللقضاء على الفساد، منتقداً من «يتبجحون بالإصلاح» دون تحقيقه.

وقال الرئيس التونسي في مقابلة مع قناة «فرانس-24»، إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال، وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد».

وتابع أنّ تونس: «تتوافر فيها كل الثروات ولكن للأسف ما ازدادت النصوص إلا وازداد معها اللصوص».

وانتقد سعيّد في مقابلته، من «يتبجحون بالإصلاح» في تونس دون تحقيقه، في إشارة كما رأى متابعون إلى حزب حركة النهضة، صاحب أكبر كتلة برلمانية.

وتفاوض تونس التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد، في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة. ويتعيّن على تونس تسديد ديون تناهز 4,5 مليار يورو العام الجاري، كما أنها مطالبة بتوفير 5,7 مليار يورو للإيفاء بالتزامات الموازنة الحالية.