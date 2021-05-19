شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدعم المحتاجين لزراعة الأعضاء بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشف «صندوق الصحة» التابع لهيئة الصحة بدبي، عن مشاريع ومبادرات جديدة، يبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته لتطوير الخدمات المقدمة للحالات المرضية الإنسانية.

وقال سالم محمد بن لاحج مدير الصندوق: «من أهم المشاريع الجديدة العمل على زراعة الأعضاء وتحديداً زراعة الكلى، وهي مبادرة تستهدف تغطية تكاليف الحالات التي تعاني فشلاً عضوياً وغير قادرة على تحمل تكاليف الزراعة».

وأوضح أن المبادرة ستخفف من عمليات غسل الكلى، التي تأخذ وقت وجهد المرضى وتُحمل القطاع الصحي مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أنه تم دراسة الموضوع ووضعت باقة لدعم زراعة الكلى، يمكن أن يستفيد منها في الوقت الحالي 10 مرضى كمرحلة أولى.

وأكد أنه بدأ التجهيز للعمليات وحصر المرضى والمتبرعين، واتخاذ باقي الخطوات الإجرائية واللوجيستية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة.

ولفت إلى أن الصندوق قرَّر توفير الدعم المالي اللازم للعديد من البحوث الطبية والعلمية والابتكارات الطبية، باعتبارها أولوية عززت من دورها المتغيرات الطبية التي يمر بها العالم بشكل متسارع في المجال الصحي بصفة عامة والجانب الطبي بصفة خاصة.

وأفاد أن صندوق المرضى سينفذ برامج نوعية لعلاج المرضى، من أبرزها استدامة العلاج والحصول على الخدمة لفترات طويلة للأمراض المزمنة والصعبة.

وأعلن عن تطوير مبادرة خاصة لمرضى القلب ضمن مبادرة «أنقذ قلباً» لمرضى قسطرة القلب، حيث سيتم توفير باقة كاملة لمدة 6 أشهر لعلاج وإجراء عملية قسطرة لمرضى القلب الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة من قبل الصندوق بالتعاون مع الجهات الطبية التي تتولى إجراء العملية الجراحية.

وأوضح أن هذه الباقة ستتضمن أيضاً تحمل تكاليف الأشعة والتحاليل وعملية التأهيل بعد إجراء العملية ومتابعة المرضى بعد العملية.

وذكر أن أكثر من 206 مرضى يعالجون في مستشفيات هيئة الصحة استفادوا من مبادرات الصندوق منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر مارس الماضي.