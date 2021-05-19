شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى قدم 20.8 مليار دولار لقارة أفريقيا العام الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل البنك الدولى من خلال 145 مكتبا قُطريا فى مختلف أنحاء العالم، ومن شأن زيادة تواجد البنك فى البلدان المتعاملة معه أن تساعده على تحسين فهمه لهذه البلدان والتعاون معها على نحو أكثر فاعلية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات لشركائه فى تلك البلدان.

وبحسب ما أعلنه البنك الدولى على موقعه الرسمى فأنه يعمل 96% من المديرين القُطريين ومديري الشؤون القُطرية و46% من موظفى البنك فى بلدان تقع بالمناطق الجغرافية الست التى يعمل فيها البنك. ويعرض القسم التالى أبرز الأمثلة على مساندتنا لتلك البلدان فى السنة المالية 2020.

وفيما يتعلق بتمويلات قارة افريقيا فى السنة المالية 2020، وافق البنك على قروض بقيمة 20.8 مليار دولار لمنطقة أفريقيا لتمويل 156 عملية، وشملت 1.7 مليار دولار من ارتباطات البنك و19.1 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.