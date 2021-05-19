شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وتواصل الأسواق التركيز على توقعات التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات وبيانات اقتصادية صادرة مؤخراً تلمح إلى زيادة الضغوط التضخمية.



هذا، وتواصل الولايات المتحدة الإسراع من وتيرة توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على تفشي المرض، وهو ما دفع بعض الولايات للسماح لمن حصلوا على اللقاح بعدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي للوقوف على تهنات السياسة النقدية.



وانخفضت أسهم بعض الشركات في وول ستريت لارتباطها بحركة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، والتي تشهد تذبذبا شديدا في الأيام القليلة الماضية، ومن أبرز هذه الشركات "تسلا" التي تستثمر في البيتكوين كما تقبل هذه العملة الرقمية كوسيلة دفع مقابل بيع سياراتها الكهربائية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.