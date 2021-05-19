شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تطالب القصيم بأجرة أرض لم تملَّك للشركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلب فيه من الشركة سداد أجرة المثل لمساحة الأرض التي لم تملك للشركة وذلك عن الفترة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 ربيع الثاني 1442 لخزينة الدولة لصالح الوزارة.

وأوضحت الشركة في بيان على (تداول)، أنها ستقوم خلال الأيام القادمة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تحفظ حقوقها ومساهميها، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن في حينه.

وأعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار في ديسمبر 2020، عن قيد دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارها المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.

وتسلمت الشركة في يونيو الماضي خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بصدور أمر ملكي بالموافقة على تمليك شركة القصيم القابضة، المساحة المحددة 74.04 مليون م2 من الأرض المسلمة لها بمركز شري في القصيم.

وكانت الشركة أعلنت في فبراير 2015 صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص طلب التصديق على تملك مجموعة من الشركات الزراعية بما فيها الشركة للأراضي المسلمة لهم.

وذكرت حينها، أن مشروع شري والذي تبلغ مساحته حوالي 171 مليون م2 كان من بين هذه الأراضي التي سيصدق عليها بالتملك، حيث قد تم الرفع للجهات المختصة من قبل بطلب صك لهذه الأرض.