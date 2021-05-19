قمة الشرق الأوسط للسياحة تدعو إلى تعاون حكومي لدعم إنعاش الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت قمة الشرق الأوسط للسياحة، التي نظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي، إلى استمرار التعاون على المستوى الحكومي لدعم إنعاش صناعة السياحة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي «يجب أن تتحد الحكومات وتعمل بشكل وثيق معا فلم يعد هناك أي فائدة لأي بلد يعمل بمفرده بعد الآن».

من جهتها قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس «سيكون وضع الاستدامة في قلب التطور المستقبلي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط أمرا بالغ الأهمية لتلبية توقعات ومتطلبات السياح والزوار المحليين والدوليين، الذين أصبحوا الآن أكثر وعيا وإطلاعا اجتماعيا من أي وقت مضى، وقد خطت الصناعة بلا شك خطوات كبيرة في هذا المجال بالتزامن مع إطلاق مجموعة من المبادرات في جميع أنحاء القطاع التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة».

في مكان آخر على جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأخير من معرض سوق السفر العربي، كانت هناك جلسة حوارية بعنوان «الشرق يلتقي بالغرب: الدروس المستفادة التي تؤدي إلى التعافي والمرونة المستمرة» ضمت أعضاء الجلسة الضيوف القادمين من الاتحادات الصناعية مثل: الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمجلس العالمي للسفر والسياحة ورابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر.

وظهر أن هناك إجماعا على أنه من المهم أن تعمل البلدان والوجهات معا لتبادل أفضل الممارسات وتوحيد البروتوكولات من أجل إعادة بدء السفر العالمي بسلاسة وأمان، وهي نقطة كررها خبراء الطيران في وقت سابق خلال فعاليات المعرض، ووفقا للجنة، فإن أكثر القضايا إلحاحا التي تجعل الوضع الحالي صعبا للغاية بالنسبة للصناعة هي حقيقة أن الوضع لا يزال غير متوقع وليس هناك شيء واضح، مما يجعل التخطيط على المدى المتوسط إلى الطويل صعبا للغاية.

وكانت الجلسة الأخرى هي قمة الصناعة الفندقية التي سلطت الضوء على الصعوبات والتحديات الناجمة عن التباعد الاجتماعي التي تواجه قطاع الضيافة التقليدية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، حيث أجمعت اللجنة المؤلفة من قادة قطاع الضيافة على أنه لا شيء يمكن أن يحل محل الضيافة الحقيقية، بل على الضيوف أن يقرروا مستوى التفاعل البشري الذي يشعرون بالراحة تجاهه وموازنة السلامة مع الاهتمام الشخصي مع زيادة كفاءة التكنولوجيا إلى أقصى حد دون المساومة على التميز في الخدمة.