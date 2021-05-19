اتفاقية لاستبدال الأميال على رحلات الخطوط السعودية والاتحاد للطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط السعودية والاتحاد للطيران اتفاقية تبادلية جديدة لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك الحالية بين الشركتين.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لأعضاء برنامجي الفرسان وضيف الاتحاد جمع واستبدال الأميال عند السفر على رحلات كلتا الشركتين، حيث سيتمكن أعضاء برنامجي الولاء من اكتساب أميال مستوى العضوية، مما يساعدهم على تسريع الترقية إلى المستوى التالي. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الأعضاء من اكتساب أميال المكافآت على رحلات كل من الخطوط السعودية والاتحاد للطيران المشمولة باتفاقية التبادل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية خالد البسام، «هذه الاتفاقية تعزز مسيرة نجاحنا المشتركة التي توفر لضيوفنا المزيد من فرص اكتساب الأميال، ونعمل من خلالها على تعظيم القيمة والمرونة التي نقدمها لهم، وتحسين تجربة سفرهم لأعلى مستوىً ممكن، مما يسهم في رفع معدل الطلب، وبالتالي تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز قطاعي الطيران والسياحة في وطننا المعطاء».

من جهته صرح المدير التنفيذي لتجربة الضيف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران تيري دالي، «تأتي الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع استئناف قطاع الطيران لنشاطه، وعودة ضيوفنا للتحليق مجددا، حيث ستعزز هذه الشراكة التزام الشركتين بتنمية قطاعي الطيران والسياحة، بالإضافة ستكمل الاتفاقية الجديدة اتفاقية الرمز المشترك الموقعة سابقا بين الاتحاد و(السعودية)، كما أنها تفتح وجهات أكثر لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد لكسب وإنفاق أميالهم عبر السفر».

وتعتزم الشركتان إعادة إطلاق تعاونهما من خلال الرمز المشترك خارج مقرهما الرئيسي. وفي إطار هذه الشراكة التجارية الواسعة التي شهدت تسهيل أكثر من 110,000 رحلة ركاب على مدار العامين الماضيين، أضافت الخطوط السعودية رمزها «SV» إلى 15 وجهة على شبكة محطات الاتحاد للطيران في المملكة وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك أضافت الاتحاد للطيران رمزها «EY» إلى وجهات السعودية في المملكة وباكستان. ومن شأن هذا التعاون المشترك أن يسرع وتيرة معدل النمو والتعافي لكلتا الشركتين، ويوفر نطاقا أوسع من الخيارات والراحة والمرونة للضيوف وعملاء الشحن، فضلا عن دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأسست الخطوط السعودية في 2016 تعاونا مشتركا مع الاتحاد للطيران للهندسة، من خلال منشأتها الخاصة بأنشطة الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) في أبوظبي.

الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية تشغل 14 رحلة أسبوعيا بين كل من محطتي جدة والرياض، ومحطة أبوظبي.