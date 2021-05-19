49 ألف أسرة تستفيد من خياري الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء

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ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، والتي تجاوزت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 66 ألف أسرة سكنت منازلها حتى أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».
ويقدم البرنامج خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، مما يعطي الأسر حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.
ويوفر «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات الكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططا سكنيا توفر 180,537 أرضا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.
- 39,783 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة
- 9255 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات تحت الإنشاء
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