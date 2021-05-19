السعودي الألماني بالرياض ينقذ مريضا من فشل كلوي حاد وارتشاح رئوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ المستشفى السعودي الألماني بالرياض مريضا من فشل كلوي حاد وارتشاح رئوي مدمم نتيجة مرض نادر يسبب التهابا بالأوعية الدموية.

وحضر المريض في حالة فشل كلوي حاد وارتشاح رئوي مدمم، وهذه من الحالات الخطيرة والنادرة، وتؤدي إلى الوفاة، ومعدلات الوفيات كثيرة جدا بها، كما يؤدي التهاب الأوعية الدموية إلى الفشل الكلوي، وفشل في وظائف التنفس؛ نتيجة إلى الارتشاح الرئوي المدمم بالإضافة إلى تقرحات في الجلد.

وبعد عرض الحالة على استشاري مركز الكلى التخصصي، تم وضع خطة العلاج وفقا لأعلى المعايير والإجراءات العالمية، وقد تم عمل فصل بالبلازما خلال جلسات متعددة، بالإضافة إلى إعطاء مثبطات للمناعة بشكل مستمر وقوي.

وقد تحسن المريض بالرغم من وجود فشل كلوي، وفشل في التنفس، ومع ذلك تحسن المريض خلال 4 شهور، وخرج من المستشفى متعافيا من فشل التنفس، ومتعافيا من فشل الكلى.

ويعد مركز الكلى من أكبر المراكز بإشراف نخبة من الاستشاريين السعوديين، والأطباء المتميزين الذين يقومون بتشخيص وعلاج العديد من الحالات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية.

وشراكتنا مع أكبر مستشفيات في العالم (مايو كلينك) من الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير في تشخيص وعلاج الكثير من الحالات النادرة التي يشرفون عليها.