80 % من السعوديين المسجلين في «إيجار» يسددون شهريا

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وأظهرت الإحصائية أن نسبة السعوديين المستفيدين من السداد الشهري عبر «إيجار» تصل إلى 80%.
وأكد البرنامج على الاستمرار في التطوير المستمر للشبكة الالكترونية بتوفير عدد من الخدمات المميزة لتعزيز زيادة الإقبال على الشبكة وسرعة التفاعل، خاصة مع الخدمات والمزايا الجديدة التي أضيفت للشبكة أخيرا.
وأوضح «إيجار» أن عقود الإيجار الموثقة شهدت إقبالا متزايدا خلال الفترة الماضية، مبينا أن البرنامج سجل أكثر من مليوني عقد إيجار الكتروني في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وذلك منذ إطلاق البرنامج منتصف فبراير 2018 حتى نهاية أبريل من العام الحالي 2021، وتنوعت العقود ما بين «سكنية وتجارية».
ولفت إلى أن العقود الموثقة عبر شبكته الالكترونية تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار به، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين (المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين) من القطاع العقاري بتسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة، كما أطلق البرنامج أخيرا النسخة المطورة من شبكة إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرة، واستخدام قناة الدفع «مدى» وغيرها من المزايا الجديدة.
يذكر أن برنامج «إيجار» يهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
المستفيدون من السداد الشهري:
- 33 % للعقود السكنية
- 16 % للعقود التجارية
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