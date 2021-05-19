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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للتطوير الصناعي، وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بهدف تحقيق التعاون، والمساهمة في البحوث العلمية المرتبطة بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التنسيق والاستفادة من القدرات البشرية والعلمية وتبادل المعلومات، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحفيز المصانع للمشاركة في البحوث العلمية، وتنفيذ البرامج لتوعية الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية وتحفيز مشاركتهم في سوق الصناعة، وتسليط الضوء على القيم التنافسية للقطاعات الصناعية، والعمل على الدراسات والنماذج الاقتصادية لقياس أثر واستيعاب التغيرات في السياسات التي تدخل على القطاع الصناعي، مثل تغير نسب وأنواع الضرائب، وتغير تكاليف مدخلات الصناعة. ونصت المذكرة على تحديد مسار استراتيجي للاستفادة من قدرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن البحثية في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي .



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