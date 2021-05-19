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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عبر الاتصال المرئي مدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكونجو أيويلا. وجرى خلال اللقاء مناقشة برامج مجموعة البنك لتنمية التجارة. وعدت مدير عام منظمة التجارة العالمية البنك شريكا مهما للمنظمة، داعية إلى مواصلة الحوار لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

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