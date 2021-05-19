رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الالكتروني لـ20 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وزارة العدل الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الالكتروني إلى 20 مليون ريال.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إنها رفعت الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها الكترونيا عبر بوابة ناجز الالكترونية من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، للمستفيدين المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت الوزارة إتاحة الإفراغ العقاري الكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

الإفراغ العقاري الالكتروني







3 ملايين ريال الحد الأعلى السابق لقيمة العقارات



20 مليون ريال الحد الأعلى الحالي لقيمة العقارات



الإفراغ عبر:





بوابة ناجز najiz.sa على مدار الساعة



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