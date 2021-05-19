شكرا لقرائتكم خبر 450 ألفا تمويل للمشاريع المنخرطة في «تيكستارز الرياض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، التسجيل في مسرعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية، التي ستتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها على مدى أربعة أشهر، لتقديم برامج دعمها، والاستثمار في المراحل الأولية للمشروعات من البدايات إلى النمو السريع؛ بهدف تعزيز نجاح الشركات ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

ومن المقرر أن تتبنى مسرعة «تيكستارز الرياض» عشر شركات ناشئة في برنامجها الأول بما يتيح لها إمكانية توسيع أعمالها وشراكاتها المتنوعة، وستحصل المشروعات المنخرطة في البرامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة من صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، التي ستوضح ضمن البرامج.

وبدأ التسجيل في مسرعة «تيكستارز الرياض» في 18 مايو 2021 عبر زيارة المنصة الالكترونية https://riyadhtechstars.com/ar ولمدة 70 يوما، على أن يتم إغلاق التقديم في 28 يوليو، فيما تبدأ لجنة الفرز أعمالها في أغسطس 2021، ومن ثم انطلاق البرنامج في 7 نوفمبر 2021.

وتقدم المسرعة للشركات الناشئة المنظمة شبكة عالمية من المرشدين في أكثر من 150 دولة، وتضم 20,000 خبير ومرشد، وسيكون المرشدون متاحين للاجتماعات الفردية ويمكنهم مشاركة الخبرات من تجربتهم العميقة في ريادة الأعمال الرقمية، وإقامة العلاقات مع الشركات الناشئة الواعدة، كما تقدم المسرعة مشاركة المعرفة والخبرات من خلال المحاضرات يلقيها أعضاء من فريق وشركاء تيكستارز العالمية وضيوف بارزين حول التسويق وتحقيق الدخل وتصميم المنتجات، فيما ستحظى المشروعات المنظمة للبرنامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل التي ستوضح ضمن البرامج.

ويشترط عند اختيار الشركات المرشحة للانضمام للمسرعة، مطابقتها أهم المعايير ومنها: أن تكون شركات ناشئة مبتكرة وقابلة للتطوير، ووجود فريق متكامل المهارات، والالتزام بدوام كامل من قبل مؤسسي الشركة، وأن تكون شركة لديها منتج في السوق، وشركة ناشئة لديها إيرادات وعملاء، ويفضل أن تكون الشركة مسجلة في المملكة أو في طور الحصول على سجل تجاري، إضافة إلى مؤسسين يتقنون اللغة الإنجليزية.

ولدى منصة «تيكستارز» نطاق شبكي واسع جدا امتد ليشمل أكثر من 150 دولة، وتضم أكثر من 20,000 خبير ومرشد، واستثمرت في أكثر من 2,500 شركة ناشئة تبلغ قيمتها مجتمعة 204 مليارات دولار، ستتيح الشراكة معها فرصة لتوسيع أعمال الشركات الناشئة في المملكة التي باتت تشهد نموا سريعا في هذا المجال، وخاصة في ظل الدعم الحكومي المقدر لمنظومة الشركات الناشئة، حتى باتت المملكة سوقا يتيح الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب ويقدم مجموعة واسعة من الفرص.

مسرعة تيكستارز الرياض:







متخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية



تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها على مدى 4 أشهر



تتبنى المسرعة 10 شركات ناشئة في برنامجها الأول



تحصل المشروعات المنخرطة على تمويل 450 ألف ريال



التسجيل في المسرعة بدأ في 18 مايو 2021



إغلاق التسجيل في المسرعة في 28 يوليو 2021



تبدأ لجنة الفرز أعمالها في أغسطس 2021



انطلاق البرنامج في 7 نوفمبر 2021



شروط الانضمام للمسرعة:





أن تكون شركات ناشئة مبتكرة وقابلة للتطوير



وجود فريق متكامل المهارات



الالتزام بدوام كامل من قبل مؤسسي الشركة



أن تكون شركة لديها منتج في السوق



شركه ناشئة لديها إيرادات وعملاء



يفضل أن تكون الشركة مسجلة في المملكة أو في طور التسجيل



يفضل أن يكون المؤسسون يتقنون اللغة الإنجليزية



منصة «تيكستارز»