شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يجدد الثقة في المدرب شلنك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

جدد نادي التعاون الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عارف شلنك للاستمرار مع الفريق الأول خلال الموسم الكروي الجديد.

وأكد عبدالعزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون أن ثقة النادي برئاسة الشيخ صقر بن سعود القاسمي، في الجهازين الإداري والفني تعزز التطلعات لخدمة جهود النادي حتى ينجح في تأكيد حضوره المشرف والقوي وسط أندية دوري الدرجة الأولى، وبما يحقق طموحات الجماهير ويؤدي إلى عكس الصورة المشرفة التي تمهد الطريق للمنافسة على النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن التطور الإيجابي في الموسم الماضي ثمرة الجهود التي بذلت من مجلس الإدارة بقيادة عبدالله حماد الشحي وأعضاء المجلس والجهاز الفني واللاعبين، بما يخدم الطموحات الكبيرة التي تؤدي إلى بلوغ الغايات المنشودة، رغم المنافسة القوية التي كانت حاضرة من الفرق الأخرى في الدوري.

وأضاف منقوش: ثقتنا كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين والروح العالية التي كانت حاضرة في جميع المباريات، وكان لها الأثر الإيجابي بالوصول إلى المرحلة الممتازة التي شكلت علامة مهمة في مشوار الفريق، ولدينا المزيد الذي يمكن أن نقدمه في الموسم الجديد، لأننا ننطلق من رؤية كبيرة أساسها الاهتمام بالمراحل السنية والعمل على جميع الخيارات التي تقودنا إلى الواقع الذي يلبي طموحنا.

من جهته، شكر المدرب شلنك إدارة النادي على ثقتها، واعتبر أن تجديد عقده حافز لمزيد من العمل لتحقيق نتائج أفضل، واصفاً الخطوة بأنها تدعم الاستقرار الفني بالنادي، مؤكداً سعيهم للأفضل وبناء الفريق على أساس صحيح، بحيث تكون له هوية وشخصية تمكنه من المنافسة في الوجود بمركز جيد خلال الموسم الجديد.