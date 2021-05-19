شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسعى للتخلص من عقدة أبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود اتحاد جدة من جديد على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، الخميس؛ لمواجهة فريق أبها في ختام الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج «العميد» إلى الفوز لتبقى حظوظه قائمة بالمنافسة على لقب الدوري بعدما فرط في 4 نقاط؛ نتيجة تعادله مع الباطن وضمك توالياً.

ويسعى «النمور» إلى التخلص من عقدة أبها التي لازمته منذ صعود الأخير إلى الدوري في 2019؛ حيث تمكن الفريق الجنوبي من الانتصار في 3 مواجهات متتالية؛ آخرها في الدور الأول بهدف السويدي كارلوس سترانبيرج.

وكان الفريق الذي يدربه البرازيلي فابيو كاريلي قد تعادل السبت الماضي على نفس الملعب 1-1 مع ضمك ليصبح رصيد الفريق الجداوي 47 نقطة في المركز الرابع متأخراً بست نقاط عن الهلال المتصدر ونقطة عن الشباب الثاني.

في الجانب الآخر، تمثل المباراة مفترق طرق لأبها الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي؛ حيث يتعين على رفاق التونسي سعد بقير تأمين موقفهم في الدوري بعدما تجمد رصيد الفريق على 34 نقطة، وبات الفريق على بعد 4 نقاط من مراكز الهبوط قبل جولتين من النهاية.

وإلى جانب هذه المباراة، يستضيف فريق الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة نظيره ضمك في مباراة مفصلية بين الرابع عشر والخامس عشر في سلم الترتيب.

رصيد الوحدة 30 نقطة وتبقى أمامه بعد هذه المباراة مواجهة صعبة أمام النصر والشباب، ويواجه ضمك فريقي الباطن المهدد والتعاون المنافس على المراكز الأولى.

وفي آخر المباريات، يستضيف النصر الخامس «42 نقطة» على ملعب مرسول بارك الجامعي فريق الرائد العاشر «35 نقطة» في مباراة بعيدة عن الحسابات المعقدة نوعاً ما؛ حيث يسعى الأول إلى مواصلة سلسلة الانتصارات؛ بحثاً عن تحسين المركز وتحقيق بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا إذا تعثر كل من الاتحاد والتعاون والشباب، في المقابل يحتاج الثاني إلى 4 نقاط من 9 نقاط حتى يضمن رسمياً عدم الدخول في حسابات الهبوط.