شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الصالات» يواجه المغرب في البطولة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره المغربي،الخميس، في الجولة الأولى من مباريات النسخة الأولى من البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة حتى 30 مايو/ أيار الجاري، ويلعب «الأبيض» مباراته الثانية أمام السعودية يوم الأحد المقبل، ثم يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ولعب «الأبيض» مباراتين وديتين فاز في الأولى على العراق 2 - 1، وخسر الثانية من تايلند بهدف في آخر محطاته الإعدادية للبطولة العربية.

وكانت البعثة الإماراتية، قد وصلت إلى القاهرة برئاسة عبد الملك جاني، وهي تضم خميس الشامسي مشرف المنتخبات، وعبد الله حسن الدرمكي مدير المنتخب، وعبد الرؤوف عمر مدرباً، وعدنان الهولي مساعداً، ومدرب الحراس سالم العامري، إلى جانب اللاعبين: محمد عبيد ومحمد الهاشمي وراشد الهنائي وعبد الله الفلاسي وحسن الحنطوبي وعمر الفهيم وحمد حسن وخالد الشوكة وراشد عبيد وعبد الله البلوشي وأحمد خليل وعبدالله الخمري وعمر النقبي وأحمد زعبيل وحمد حيدر وعبد الله الحوسني.

كأس العالم

وعلى خط متصل، تشهد صالة نادي خورفكان في المنطقة الشرقية في الساعة الواحدة من ظهر الخميس مباريات «البلاي أوف» الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2021 المقررة في ليتوانيا.

وستكون ضربة البداية الخميس بلقاء الذهاب بين العراق وتايلند، ويلتقي يوم الأحد المقبل منتخب لبنان مع فيتنام ويتحدد ممثلا آسيا في نهائيات المونديال، بمواجهتي الحسم والمصير في جولة الإياب بين تايلند والعراق، ولبنان وفيتنام يوم الثلاثاء القادم.

وتضم اللجنة المنظمة المحلية سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والأعضاء خالد مراد وعمار علاي وحمد الحتاوي من اتحاد الكرة مراقباً، وشهاب أحمد العوضي أمين سر عام لجنة كرة الصالات.

وكان عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي اطمأن على ترتيبات استضافة خورفكان لـ«البلاي أوف» الآسيوي، ووجه إدارتي نادي خورفكان ولجنة كرة الصالات بتذليل كافة الصعاب وتسخير إمكانات النادي تحت خدمة الاتحاد الآسيوي.

وأعرب عن ترحيبه بالوفود الآسيوية التي وصلت إلى خورفكان وببعثات منتخبات العراق ولبنان وتايلند وفيتنام، وتمنى لجميع الوفود إقامة طيبة في الدولة.