كل ما تريد معرفته عن شبكة "تنمية"

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القاهرة - سامية سيد -

وقد تم اطلاق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب، أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019، وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.

ماهدف شبكة تنمية ؟

تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب العاملين في الجهاز الإداري للدولة في القارة الأفريقية وتفعيل ونشر مبادئ الحوكمة على المستوى المصري والأفريقي، كما سيكون لهذه الشبكة دورها في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقي 2063: أفريقيا التي نريدها.

ما هى مجالات الشبكة؟

تتمثل في تدريب الجهات الحكومية، الحوكمة، التنمية المستدامة، وتتماشى أنشطة التدريب والتطوير الوظيفي والاستشارات والنشر الخاصة بشبكة تنمية مع أهداف التنمية المستدامة، الأجندة الأفريقية 2063، دستور جمهورية مصر العربية 2014، رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وركيزتها الرابعة مؤسسات عامة فعالة ومنتجة، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مدونة السلوك الوظيفي المصرية 2019ــ2023، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 ــ 2022 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017.

ماذا فعلت الشبكة منذ انشائها ؟

نجحت منذ إنشائها في التعاون مع العديد من البلدان الأفريقية وقدمت العديد من البرامج التدريبية المهنية بالقاهرة، وتحول نظام التدريب إلى النظام الافتراضي بسبب انتشار وباء كورونا، كما قامت شبكة "تنمية" بالعديد من الأنشطة الأخرى لدعم التسويق للشبكة وتقوية تأثيرها على المستوى القاري مثل التنسيق لتوقيع برتوكول تعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (وزارة الخارجية) لتنظيم سلسة من الويبينار مشتركة تستهدف عدد من المشاركين من مختلف الدول الأفريقية وتنظيم عدد من الدورات التدريبية مقترحة من الجانبين في موضوعات خاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وكذا أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، إضافة إلى العمل على مقترح تعاون ثلاثي مع أحد الجهات الوطنية أو الدولية لنقل الخبرات المصرية من خلال تنظيم برامج إعداد المدرب المحترف TOT أو تمويل المؤتمرات أو التعريف بأفضل الممارسات المصرية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للشبكة وتزويده بالأخبار المحدثة بشكل مستمر.